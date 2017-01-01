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Yeşiloba köyünde tapu dağıtım töreni yapıldı

14 Nisan 2017 Cuma, 11:32
Yeşiloba köyünde tapu dağıtım töreni yapıldı
Yeşiloba köyünde tapu dağıtım töreni yapıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Yeşiloba Köyünde düzenlenen tören ile, tescili yapılan taşınmazlara ait tapular hak sahiplerine dağıtıldı.
Musabeyli ilçesine bağlı Yeşiloba köyündeki tapu dağıtım törenine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek katıldı. 402 Sayılı Kadastro Kanunu uyarınca, orman dışına çıkarılan taşınmazın yasal ilanları yapılarak parselleri kesinleştirilip, tapu kütüğüne tescili yapıldı. Tapu dağıtım törenine Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek'e hediye takdim etti. Coşkunyürek'in programına AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Reşit Polat, AK Parti Kilis İl Başkanı İzzet Toprak, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş ile vatandaşlar ve daire amir ile müdürleri katıldı.
(MAD-SD-Y)

14.04.2017 11:40:30 TSI
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