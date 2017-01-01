14 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Başkan Doğan'dan, Körfez Belediyesi eski başkanı Pehlivan'a geçmiş olsun ziyareti

14 Nisan 2017 Cuma, 12:21
Başkan Doğan'dan, Körfez Belediyesi eski başkanı Pehlivan'a geçmiş olsun ziyareti
Başkan Doğan'dan, Körfez Belediyesi eski başkanı Pehlivan'a geçmiş olsun ziyareti

(Fotoğraflı)

Kaan Kızıl
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralanan Körfez Belediyesi eski Başkanı Yunus Pehlivan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, özel bir hastanede tedavi gören Pehlivan'ı ziyaret ederek doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Yunus Pehlivan ziyaret için Başkan Doğan'a teşekkür etti.
Körfez Belediyesi eski Başkanını ayağından vuran Y.E. isimli şahsın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı kaydedildi.
(KK-RFK-Y)

14.04.2017 12:29:10 TSI
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