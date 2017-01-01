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Karaman Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Dişli, 'Evet' desteği istedi



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SAKARYA (İHA) - Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Mustafa Ak, Karaman Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, referandum öncesi 'Evet' desteği istedi.

Karaman Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, mahalle halkının sorunlarını dinleyerek çözümü konusunda gerekenin en kısa sürede yapılacağını söyledi. Karaman İlkokulu velilerinin de bulunduğu toplantıda, okulla ilgili talepte bulunan veliler Başkan Dişli'ye taleplerini yazılı ve sözlü olarak ifade ettiler. Başkan Dişli, okul taleplerini geri çevirmediklerini belirterek eğitim için her zaman gereken desteği vermeye çalıştıklarını söyledi.

AK Parti hükümetinin eğitime verdiği desteği belirten Başkan Dişli, "Eski ve yeni Türkiye'nin nasıl olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bu nedenle 16 Nisan'da yapılacak önemli seçim var. Sandıktan evet çıktığı takdirde bizim elimizde güçlenecek. Bu fırsatı kaçırmamalıyız. Burada gözlerimizi, yumarsak elimizdekileri de kaybederiz. Eğer güçlü bir ülke olursak bizi kimse tutamaz. Bu nedenle vereceğimiz oylar bizim ve çocuklarımızın geleceği için çok önemli" dedi. Başkan Dişli sonrası konuşan AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Mustafa Ak, " Çocuğunuz için ne istiyorsunuz diye sorsam hepiniz iyi bir eğitim diye cevaplarsınız. Bundan 15 yıl öncesini biliyorsunuz. Kapı dolaşıp kitap arardık. Şimdi kitaplar okulların açıldığı gün çocukların masalarında hazır oluyor. Siz de iyi hatırlıyorsunuz ki, margarin bulmak için kuyruklarda beklerdik. Bazen onu da bulamazdık. Bu ülke böyle günler gördü.Kararımızı verirken bunları dikkate almalıyız" diye konuştu.

Başkan Ak, 94 yıllık tarihimizde 65 hükümetin değiştirildiğine ve bu hükümetlerin 36'sının ömürlerinin sadece 1 yıl olduğuna dikkat çekerek, " Bu süreçte IMF ile 19 kez borç anlaşması yapmışız. Atatürk'ten sonrası hep sorun olmuş. Koalisyonların neler kaybettirdiğini yaşayarak gördük" şeklinde konuştu. Başkan Ak, Sandıktan 'Hayır' oyu çıktığı takdirde Türkiye'nin 2002 yılı öncesindeki hastane kuyruklarına, ilaç kuyruklarına geri döneceğini belirterek, "Ameliyat parası bulamazsak ameliyat bile olamıyorduk. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun ve geriye dönüp bir bakın. AK Parti hükümetinin ülkemize kazandırdığı hizmetlere bakın. Bu hizmetleri AK Parti sizin oylarınızla yaptı. Hepinizin emeği var" ifadelerini kullandı.

(BCT-İÇ)



14.04.2017 13:55:47 TSI

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