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Drama kursları ilgi görüyor

14 Nisan 2017 Cuma, 15:09
Drama kursları ilgi görüyor
Drama kursları ilgi görüyor

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi'nce düzenlenen drama kursları ilgi görüyor.
OSMEK bünyesindeki drama kursları, her yaş ve meslek grubu vatandaştan ilgi topluyor. Memur, öğrenci, öğretmen, esnaf gibi her kesimden olan kursiyerler, drama kursları sayesinde iletişim güçlerinin geliştiğini ve kendilerini daha iyi ifade edebildiklerini söyledi.
Oyuncu İsmail Taha Bilici, 8 yıldır OSMEK'te drama eğitimleri verdiğini dile getirerek, ilgiden memnun olduğunu bildirdi. Bilici, 17 kursiyerinin bulunduğunu ifade ederek, "Tiyatro metne bağlı, drama ise özgür. Kantinde bile yaptırabilirim. Çalışma stilleri benziyor. Konservatuvar sınavlarında çok faydası oluyor. Doğaçlamayı öğreniyorlar" diye konuştu.
(MŞ)

14.04.2017 15:17:29 TSI
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