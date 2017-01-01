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Taşlıçay'da kardeşlik, barış ve birlik aşısı bulundu

14 Nisan 2017 Cuma, 15:11
Taşlıçay'da kardeşlik, barış ve birlik aşısı bulundu
Taşlıçay'da kardeşlik, barış ve birlik aşısı bulundu

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Taşlıçay İlçesinin Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 99'uncu yıl dönümü münasebetiyle Taşlıçay Belediyesi tarafından düzenlenecek olan konser öncesi Sanatçı Aydın Aydın ve Taşlıçay Belediye Başkanı İsmail Taşdemir YİBO öğrencileriyle bir araya geldi.
Yatılı Bölge İlköğretim Okulu olan (YİBO) öğrencileriyle bir araya gelen sanatçı Aydın Aydın Ve Taşlıçay Belediye Başkanı İsmail Taşdemir, barış, kardeşlik ve birlik aşısını gerçekleştirdi. Öğrencilerle sohbet sanatçı Aydın, birlik beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu söyledi. Toplumsal birliğin önemine değinen Aydın, birlik ve beraberliğin zamanlarda aşılardan korkan çocuklara şeker üzerine dökülen ilaç verme yöntemi gibi olduğunu belirti. Bu basit yöntemle toplumsal hastalıklara karşı bu aşıyı keşfettiğini ifade eden sanatçı Aydın, "İlk defa bu aşıyı biz icat ettik, işte buda benim reçetem birlik ve kardeşliğe bir aşı buldum ve bu aşı bir ilktir. Ağız yolu ile yapılan bir aşı çeşididir. Bu aşıda acıtma ve kan yoktur, bal ve şeker vardır. Bu aşı bizi her türlü toplumsal hastalıklardan koruyacaktır. Düşman saldırılara karşı bizi daha dirençli kılacaktır. Aman geç kalmayın, herkesin bu aşıyı yaptırması lazım ve bu birlikte ve kardeşliğimiz için icat ettiğimiz aşımızdır" dedi.
(AG-Y)

14.04.2017 15:20:05 TSI
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