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Batman'da amonyum nitrat ele geçirildi



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Batman'ın Sason ve Kozluk ilçeleri kırsalında yapılan operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait amonyum nitrat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sason, Kozluk ilçelerinde yapılan operasyonda, üzeri yaprakla örtülmüş vaziyette 140 metre uzunlukta elektrik kablosu 2 adet 1,5 voltluk pil 500 litrelik su varili içerisinde motorin ile karıştırılmış vaziyette 3-4 kilogram amonyum nitrat olduğu değerlendirilen madde ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile bulunan malzemelerden delil niteliğinde olanlara incelenmek üzere el konulmuş, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

(MŞY-MP-Y)



14.04.2017 15:12:24 TSI

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