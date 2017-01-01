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Bursalı incir üreticilerine budama eğitimi

14 Nisan 2017 Cuma, 15:17
Bursalı incir üreticilerine budama eğitimi
Bursalı incir üreticilerine budama eğitimi

(Fotoğraflı)

Hakkı Ovatman
BURSA (İHA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde çiftçilere incir budama eğitimi verildi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün Güzelyalı Çiftçileri Kalkındırma Derneği iş birliğiyle 50 çiftçiye verdiği incir budama ve aşılama kursu, arazide yapılan tatbikî dersle tamamlandı. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi Meyvecilik Bölümü Ziraat Mühendisi Hasan Vatansever ile sahaya çıkan kursiyerler, aldıkları nazarî eğitimlerin pratiğini yaptı.
Vatansever, üreticilere incir tarımında toprak işleme, budama, gübreleme, sulama ile üreticilere uygulamada yaptıkları hataları gösterdi. Yetiştiricilik sezonu süresince her aşamada iletişimde bulunarak karşılaşılan hastalık ve zararlılarla en uygun yöntemleri kullanarak mücadele edilmesinin gerekliliğine vurgu yapan Vatansever, Mudanya'da alternatif ürünlerin yaygınlaşması gerektiğini söyledi.
(MŞ)

14.04.2017 15:25:31 TSI
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