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Başkan Kurt Mahmudiye'de



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Mahmudiye'ye giderek ziyaretlerde bulundu.

Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan'ı ziyaret eden Başkan Kurt, belediyenin hizmetleri, ilçenin sorunları ve gündeme dair fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Gündoğan'ın makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Kurt, Mahmudiye Belediyesinin çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi. Başkan Kurt, Mahmudiye Belediyesinde de sosyal demokrat belediyeciliğinin örneklerini gördüğünü kaydetti.

Makamda gerçekleşen ziyaretin ardından Başkan Kurt, Başkan Gündoğan ile birlikte CHP Mahmudiye İlçe Başkanı Ruhi Önen'i ziyaret etti. Gerçekleşen ziyaretin ardından da Başkan Kurt, Başkan Gündoğan ve Önen ile birlikte ilçede kurulan halk pazarını ve esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

(İHA-MET-Y)



14.04.2017 16:02:09 TSI

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