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20 metrekarede üretim



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Ahmet Bulur adlı vatandaş, 2 ayda 20 metrekare alanda 400 kilo istiridye mantarı üretti.

Ahmet Bulur'un üretim yerini Şaphane Kaymakamı Oltan Bayraktar ve Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan ziyaret edip örnek girişimciliğinden dolayı tebrik ettiler.

Ahmet Bulur, "20 metre kare alanın ısısını naylon çekerek ayarladım.Demirden profillerden askı yaptım.Mantarın toprağını hazır aldım. 21 gün kuluçka dönemi oldu.Daha sonra soğutma dönemine geçtim.Bu arada ısı ve nem olayını klima ile ayarladım.İçerideki kirli havayı dışarıya atacak fan koydum ve aynı anda temiz havayı içeri verecek ayrı bir fan daha koydum. 2 ay gibi bir sürede 20 metrekare alandan 400 kilo mantar ürettim. İlçemizde bir çok aile bunu yapabilir ve ilçe ekonomisine katkıda bulunabilir. Pazar sorunu olmuyor.Kilosunu 10 liradan herkes almak istiyor. Ben ürettiğim ilk mantarlarımın gelirlerini Cami hayrında kullandım.Üretime devam ediyorum" dedi. (YD-EFE)



14.04.2017 16:08:40 TSI

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