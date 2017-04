YEREL HABERLER / KARAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Recep Konuk: "16 Nisan'ı bayram olarak yaşayacağız"

Recep Konuk: "16 Nisan'ı bayram olarak yaşayacağız"



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - AK Parti Karaman Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Recep Konuk, referandum çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak şehir merkezindeki çarşı esnafını ziyaret eden Konuk, Karaman Belediyesi Temizlik İşleri personeliyle de bir araya gelerek yapılacak olan anayasa değişikliğini anlattı. Recep Konuk çalışmalar kapsamında Karaman Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle de buluştu. Çok sayıda iş adamı ve sanayicinin katıldığı toplantıda konuşan Konuk, ekonomideki istikrara vurgu yaptı.



"Siyasi belirsizlikler ortadan kalkacak"

16 Nisan'da yapılacak referandum ile Türkiye'de istikrarın kalıcı hale geleceği bir değişikliği yapmak istediklerini ifade eden Recep Konuk, "işte her fırsatta vurguladığımız gibi dünya ülkelerinin büyümesindeki öne çıkan en önemli faktörlerden biri istikrar. Yeni sistem ile ülkemizde de ekonomik istikrar kalıcı hale gelecek, oluşacak güven ortamı yatırımların önünü açacak ve Türkiye daha güçlü bir atılım dönemine girecek. Seçimlerin yapıldığı ertesi gün kim kiminle koalisyon kuracak, masada kimler olacak diye düşünmeyeceğiz. Çünkü milletin önüne konulacak sandıktan hükümet belirlenmiş olarak çıkacak. Siyasi belirsizlikler ortadan kalkacak ve yatırımcı önünü görebilecek. Oluşturulacak istikrar ortamı büyümeyi, büyüme istihdamı, istihdam refah seviyesini, huzur, güven, barış ve kardeşliği arttıracak. Dünya'nın ilk 10 ekonomisinden biri olmak istiyorsak ayağımızdaki prangalardan kurtulmamız gerekiyor. Yeni anayasa ile bu prangalardan kurtulacak, Türkiye her alanda büyüme ve atılım dönemine girecek bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.



"Milletimiz, iradesine sahip çıkıyor"

AK Parti Karaman Milletvekili ve TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Recep Konuk, konuşmasında, "akılla, bilimle, ilimle, düşünceyle, sanatla ilerleyecek, daha çok çalışacağız ve tarımda, sanayide, gıdada, bilişimde, savunma sanayinde, bilimde dünyanın başat ülkelerinden olacağız. Türkiye bilgi üretecek, marka üretecek, sanayiyi, bilimi, finansı, ticareti yöneten ülkelerden olacak" dedi ve referandum sürecinde yapılan çalışmaları da değerlendirdi.

Konuk, yoğun kampanya döneminde teşkilat mensupları ve milletvekilleri olarak Karaman'ın 158 köyü, belde ve ilçelerinin tamamında vatandaşlarla bir araya geldiklerini, şehir merkezinde düzenlenen toplantılar ve ziyaretlerde de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve yeni anayasayı, referandumda niçin 'EVET' denilmesi gerektiğini bıkmadan usanmadan anlattıklarını ifade ederek, seçim yasaklarının başlayacağı saate kadar da çalışacaklarını söyledi. 16 Nisan'da milletin kararlı bir şekilde 'EVET' diyeceğini belirten Recep Konuk, milletin iradesine sahip çıktığını ülkenin kalkınması, büyümesi için ülkenin vesayetçi zihniyetten kurtulması gerektiğini ve beka probleminin de bu anayasa değişikliği ile çözülebileceğini çok iyi bildiğini kaydetti. Konuk; "16 Nisan'ı bir bayram olarak yaşayacağız. Bu coşkumuza bütün halkımızın, bütün renklerin, bütün seslerin dâhil olmasını arzuluyoruz. Hiç kimse öteki değil, hepimiz büyük Türk Milleti'nin birer ferdiyiz ve 16 Nisan'daki coşku hepimizin olacak. Bizim halkamızda zayıf yok ve bu halka milletimizin hiçbir ferdini dışlamaz. Unutulmaması gerekir ki bu anayasa değişikliğini bize kimse dayatmadı, bu millet kendi iradesiyle seçim yapacak, anayasa değiştirecek, kendi iradesi ile büyük Türkiye'ye 'EVET' diyecek. 16 Nisan'da milletimiz kapıyı aralayacak ve inşallah Türkiye'miz, yeni bir vizyonla çağımıza yön veren ülkelerden biri olacak" dedi.



"Serbest Bölge Karaman'ı şaha kaldıracak"

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki konuşmasında Karaman yatırımlarına da değinen Recep Konuk, Karaman'ın alt yapı ve ulaşım ağları bakımından gerçekleştirilen yatırımlarını Serbest Bölge ve Lojistik Merkezi ile taçlandıracaklarını ifade ederek, "Serbest Bölge Karaman'ı şaha kaldıracak. Bölgesel yatırımcıların yanı sıra yabancı yatırımcılar için de önemli bir çalışma olan Serbest Bölge bugün birçok büyükşehirlerde bile yok ama biz bu projeyi Karamanımıza kazandıracağız. Çalışmalarımız yüzde 70 oranında tamamlandı. Geçtiğimiz günlerde Serbest Bölge ile ilgili ön protokol imzalandı ve Başbakanımızın Karaman mitingine geldiği gün de Bakanlar Kurulu'na sunulması için sözü aldık. İnşallah Serbest Bölge ile Karaman sanayisini hızlı bir sıçrama yaparak bir üst lige çıkaracağız. Karaman sanayisinin bir üst ligde olması refahın ve yaşam standartlarının yükselmesi demektir. Şuan katılımcılar arasında da Serbest Bölge işletici şirketine ortak olan üyelerimiz var. Ben kendilerine de Serbest Bölge'nin kurulması aşamasında duydukları güven ve gösterdikleri ilgiden dolayı tekrar teşekkür etmek istiyorum. İşte ülkemizin büyümesi ve gelişmesi adına ne yapıyorsak hep birlikte yapıyoruz. Bu birlikteliğe de her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" dedi.

(İHA-İP-Y)



14.04.2017 16:35:28 TSI

NNNN