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YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
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Gençler fidan dikti

14 Nisan 2017 Cuma, 16:52
Gençler fidan dikti
Gençler fidan dikti

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Gençlik Merkezi tarafından fidan dikme etkinliği düzenlendi. Etkinlikte gençler daha yeşil bir gelecek için fidan dikti. Fidan dikme etkinliğine Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Müdürü Yasin Özdemir, Gençlik Merkezi personeli ve Erzincan Gençlik Merkezi üyesi gençler katıldı. Erzincan Orman İşletme Şefliği'nden temin edilen 300 adet çam ağacı fidanları toprakla buluştu. Gençlere daha güzel bir Erzincan ve Türkiye bırakmak için fidan dikim etkinliği yaptıklarını belirten Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu; " Gençlerimize ağacı ve yeşili daha da sevdirmek için Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi personeli ve Erzincan Gençlik Merkezi üyesi gençler ile birlikte fidan dikimi gerçekleştirdik.Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ülke bırakmak istiyoruz. Gençliğimize örnek olabilecek çalışmalar, geleceğin daha güzel inşaasına vesile olacak ve ülkemizin daha zengin bir ülke olmasını sağlayacaktır. Bu amaçla özellikle ağaçlandırma konusunda yapılacak çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Çünkü ağaç medeniyet, temiz bir gökyüzü ve yaşanabilir bir dünya demektir." şeklinde konuştu.
Erzincan Gençlik Merkezi üyesi gençler ise Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi ve Erzincan Orman İşletme Şefliği ekiplerinin kendilerine sağladığı imkan için teşekkür ederken, "Hem anlamlı bir gün geçirdik hem de geleceğe kalıcı bir miras bırakmanın mutluluğunu yaşadık. Bu imkanı sağlayan Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu'ya teşekkür ederiz" diye konuştular.
(FG-AT-Y)

14.04.2017 16:56:27 TSI
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