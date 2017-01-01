14 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Öz; "Oy kullanmada yüksek katılım demokrasinin işlerliğine katkı sağlar"

14 Nisan 2017 Cuma, 17:12
Öz; "Oy kullanmada yüksek katılım demokrasinin işlerliğine katkı sağlar"
Öz; "Oy kullanmada yüksek katılım demokrasinin işlerliğine katkı sağlar"
- Sebze meyve komisyoncularından tam destek evet

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Referanduma iki günden az bir süre kaldı. Adalet ve Kalkınma Partisi il teşkilatının şehir gezileri devam ediyor. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ile birlikte Sebze Haline giden İl Başkanı Mehmet Emin Öz, sebze meyve komisyoncu esnafı ile sohbet ettiler. Esnaf ile sohbetin ardından Aziziye Belediyesi tarafından organize edilen Mahalle Muhtarları Bilgisayar Dağıtım Törenine geçen İl Başkanı ÖZ, burada bilgisayar hediye edilen 72 mahalle muhtarına hitap etti. Mahalle muhtarlığı görevinin önemine değinen il başkanı Öz, vatandaşlara en yakın yönetim birimi olan muhtarlıkların güçlendirilmesinin önemine değindi.
SEBZE MEYVE KOMİSYONCULARI EVET DEDİ
Beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ile birlikte ziyarette bulunduğu sebze ve meyve komisyoncularının referandum ile ilgili tam destekleri olduğu görüldü. Yüzde 99 a yakın evet sözü alan İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum'un halk oylamasında rekora gideceği görüşünde olduğunu yineledi. İl Başkanı Öz, 16 Nisan tarihinde Yeni bir Türkiye'nin Yeni bir Erzurum'un artık engelsiz büyüyerek güçleneceğini ekonomide de etkinliğini artıracağını söyledi.Cazibe Merkezleri projesi kapsamına alınan Erzurum'un yeni yatırımlarla istihdam artışında büyük mesafeler alınacağını ifade eden AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Erzurum bilhassa kış turizminde yıllardır büyüme kat etmektedir. Üniversite oyunları ve EYOF'da organizasyon tecrübesini pekiştiren Erzurum'un olimpiyatları katılması daha da kolay olacaktır. Değerli Cumhurbaşkanımızın bu organizasyon için miting meydanında verdiği sözü de hatırlatmak isterim" dedi.
MUHTARLARA ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR
Aziziye Belediyesi tarafından organize edilen 72 muhtara bilgisayar teslimi töreninde konuşan il Başkanı Öz, muhtarlık görevinin ehemmiyetine değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlarla sürekli istişare halinde olduğunu ve külliyeye binlerce muhtarları bu yüzden konuk ettiğini hatırlatan Öz, 16 Nisan'da ki halk oylaması öncesinde muhtarların oy kullanmaya giden vatandaşları yardımcı olmalarını istedi. Evet ile hayır oyu ile tüm vatandaşların tercihlerine saygı duyulması gerekliliğine işaret eden Öz, demokrasinin gereği olan oy kullanma hakkının tüm vatandaşlarca ihmal edilmemesi vurgusu yaptı. Herkesin oyunu kullanmasının önemini anlatan Öz, "Verilecek her oy ülke yönetimine müspet yada menfi katkı sağlayacaktır. Bu yüzden her oyun geleceğinizi oyladığının farkında olmamız gerekiyor. 16 Nisan'da herkesi sandığa çağırıyorum. Demokrasi şölenini kaçırmasınlar" dedi.
(ERZ-AT-Y)

14.04.2017 17:12:28 TSI
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