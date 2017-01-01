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Tarhan: "En büyük hayalim Mezitli'de yaşayanların mutlu olmasıdır"

14 Nisan 2017 Cuma, 17:27
Tarhan: "En büyük hayalim Mezitli'de yaşayanların mutlu olmasıdır"
Tarhan: "En büyük hayalim Mezitli'de yaşayanların mutlu olmasıdır"

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "En büyük hayalim, Mezitli'de yaşayan insanların mutlu olmasıdır" dedi.
Özel bir okulun öğrencileriyle 'Belediye Yönetimi ve Mezitli' konulu panelde bir araya gelen Başkan Tarhan, projeleri ve gerçekleştirdiği hizmetler hakkında bilgiler verdi, öğrencilerin sorularını yanıtladı.
25 yıl gibi uzun bir süredir belediyenin çeşitli kademelerinde görev aldığını belirten Başkan Tarhan, 3 yıldır da Mezitli için hizmet üretmeye çalıştığını söyledi. Bir hayali gerçekleştirmek amacıyla Mezitli Belediye başkanı olduğunu ifade eden Tarhan, "Herkesin bir hayali vardır. Salonda bulunan öğrencilerinde bir hayali vardır. Belki kimisi doktor olmak istiyor. Belki de iş adamı veya hakim olmak isteyenler var. Benim de en büyük hayalim Mezitli'de yaşayan insanların mutlu olmasıdır. Bunu sağlamak için de çeşitli projelere imza atıyor, etkinlikler düzenliyoruz" diye konuştu.
(KRY-Y)

14.04.2017 17:27:23 TSI
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