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Bakan Yardımcısı Çiftci'den referandum çalışması



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Nihat Çavuşoğlu

VAN (İHA) - Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, memleketi Van'ın Erciş ilçesindeki referandum çalışmalarını tamamladı.

İki gündür memleketi Erciş'te referandum çalışmalarını sürdüren Bakan Yardımcısı Çiftci, bugün de Erciş Şeker Fabrikasını ziyaret etti. Fabrika Müdürü Hüseyin Avni Akça'yı makamında ziyaret eden Çiftci, ardından Şeker-İş Sendikası Erciş Şubesi işçileriyle bir araya geldi. Çiftci, ülke olarak çok önemli bir süreçten geçildiğini belirterek, "Çok önemli ve büyük bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç, Allah için memleketin ve tüm ümmetin sorunudur ve o kadar önemli bir süreçtir. Türkiye büyüyüp geliştikçe birileri bundan rahatsız oluyorlar. Öyle bir aşamaya geldik ki, Türkiye güçlendikçe ciddi bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Önce terör saldırılarını gündeme soktular, ama bu terör saldırılarıyla birlikte en önemli şeylerin başında gelen konu şuydu. Türkiye bu terör sorunundan kurtulmak için çok ciddi adımlar attı. O adımlar Cumhurbaşkanımızın imanı ve samimiyetiydi. Böylece bu süreci başlattı ve o süreci de zehirlediler. Sonrasında da 17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe girişimi, Gezi olayları, ardından FETÖ alçak darbe girişimi ve sonrasında da çukur siyasetini ülkenin gündemine taşıdılar. Bunlarda başarılı olamayınca bu defa ekonomik silahla Türkiye'yi vurmak istediler. Fiili olarak referandum da 'hayır' çıkması için büyük uğraş veriyorlar. Ama Allah'a hamd olsun, inşallah özellikle bu milletin ve sizlerin sağduyulu davranışı ve sahiplenmesiyle bunlar atlatılacak" dedi.

Erciş Şeker Fabrikasının ilçenin tek sanayi kuruluşu olduğunu da belirten Çiftci, geçmişte olduğu gibi bugün de, yarın da Erciş Şeker Fabrikasının çalışması, üretmesi, geleceğe taşınması ve işçilerin sorunlarıyla yine yakinen ilgileneceğini belirterek, "Erciş özeline gelince de, Erciş için çok çok özel bir durum söz konusudur. Burası bizim memleketimiz, bizim şehrimizdir. Erciş son üç dört yıldır çok ciddi sorunlar yaşayan bir ilçemizdir. Yerel seçimlerin kaybıyla birlikte şehrimiz geriye gitmeye başladı. Onun için bu sürecin de Erciş için bir milat olup, bir yeniden diriliş, üzerindeki küllerden kurtulması için bir fırsat olduğu kanaatindeyim. Erciş bunu başarıp sizlerin sayesinde güçlü bir 'evet' çıkarırsa, ekonomik istikrar adına, buradaki yatırımların devam etmesi adına ve moral adına çok büyük bir kazanım elde etmiş olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın, AK Parti hükümetinin Erciş'e bakış açısı hep pozitif olmuştur. İki gün sonra yapılacak olan referandumda 'evet' oylarının güçlü bir şekilde Erciş'ten çıkması hem bu ilçe için, hem ülke için, hem de İslam ümmeti için büyük bir sorumluluğumuzu da yerine getirmiş olacaksınız. Allah rızası için bu referandum çok anlamlı ve kıymetlidir. Sizler bizimle veya bizden bağımsız olarak ilk günden bu yana bu iradeyi ortaya koydunuz. İnşallah bu kalan iki gün içinde ciddi bir sonuç elde ettiğimizde, güçlü bir evet çıktığında, bu Ercişlilerin başarısı olacaktır. Buna gönülden inanıyorum''ifadelerinde bulundu.

Bakan Yardımcısı Çiftci, Şeker-İş Erciş Şube Başkanlığında işçilerin sorunlarını da dinledi. Çiftci, daha sonra Safa Vakfı Erciş Şubesine geçerek burada cuma namazını eda ettikten sonra onuruna verilen yemeğe katıldı. Çiftci, yapılacak referandumda vakıf üyelerinden 'evet' oyu kullanmalarının sözünü aldı. Çiftci, ardından çarşı esnafını ziyaret ederek Erciş'teki referandum çalışmalarını tamamladı.

(NÇ-MSA-Y)



14.04.2017 17:40:36 TSI

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