YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Develi ilçesini ziyaret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Develi ilçesini ziyaret etti



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, hafta sonu yapılacak referandum öncesinde Mustafa Aksu Kültür Merkezinde Develililerle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Develi'ye her geldiğimde büyük bir samimiyet ve dostluk görüyorum. Develililer tıpkı kendileri gibi yüzü güzel gönlü güzel Mehmet Cabbar Başkanımı seçerek, samimiyetlerini bir kez daha göstermişlerdir. Türkiye Menderes, Özal ve AK Parti iktidarı döneminde Avrupa'dan iki ve üç kat daha hızlı büyüdü. Küçülmeler ise koalisyon dönemlerinde oldu. Artık çift başlılığın ortadan kalkıp güçlü iktidarların güçlü hizmetler üretebilmesi için 16 Nisan'da güçlü bir şekilde "evet" denmesi gerekiyor" dedi.

(AG-Y)



14.04.2017 17:41:53 TSI

NNNN

