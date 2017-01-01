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Çocuk Olimpiyatları meşale seremonisi ile başlayacak



(Fotoğraflı)



Utku Yaşar Cüce

ÇANAKKALE (İHA) - Biga Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilecek Çocuk Olimpiyatları'nın ikincisi 18-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Güney Marmara'nın en büyüklerinden olarak bilinen Biga Şehir Parkı'nda gerçekleşecek etkinliklerin ilki 18 Nisan Salı günü saat 10:00'da başlayacak. İlk etkinlik kapsamında ortaokullar arası tek pota basketbol turnuvası ve satranç turnuvası gerçekleşecek. İkinci gün etkinlikleri 19 Nisan Çarşamba günü saat 10:00'da başlayacak. Etkinliklerin ikinci günü ilkokullar arası geleneksel çocuk oyunları müsabakaları ve ortaokullar arası mini voleybol şenliği ile devam edecek. Etkinliklerin üçüncü günü 20 Nisan Perşembe günü saat 10:00'da başlayacak etkinliklerle devam edecek. Üçüncü gün ortaokullar arası masa tenisi ve karate karşılaşmaları gerçekleşecek. Etkinliklerin son günü ise 21 Nisan Cuma günü saat 10:00'da başlayacak. Son gün etkinlikleri kapsamında atletizm müsabakaları yapılacak.

Öte yandan Çocuk Olimpiyatları'na katılacak öğrenciler, Biga'daki ilk ve orta dereceli okulların öğrencileri olacak ve okul yönetimleri tarafından belirlenecek.

(UYC-MŞ)



14.04.2017 18:32:09 TSI

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