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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Seydikemer Ağız ve Diş Sağlığı polikliniği hizmet vermeye başladı

14 Nisan 2017 Cuma, 18:24
Seydikemer Ağız ve Diş Sağlığı polikliniği hizmet vermeye başladı
Seydikemer Ağız ve Diş Sağlığı polikliniği hizmet vermeye başladı

(Fotoğraflı)

Murat Yalçın
MUĞLA (İHA) - Muğla Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Seydikemer Ağız ve Diş Sağlığı polikliniği hizmet vermeye başladı.
Geçtiğimiz yıl Fethiye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne bağlı olarak kurulması düşünülen Seydikemer Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği için Sağlık Bakanlığı ile yapılan yazışmalar sonuç verdi. Yeni ilçe olan Seydikemer'de Ağız ve Diş Sağlığı polikliniği vatandaşlara hizmet vermeye başladı.
Muğla Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Fethiye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine entegre olan Seydikemer Ağız ve Diş Sağlığı polikliniği, Seydikemer 1 Nolu Aile Hekimliğinin 2. katında, tecrübeli kadrosu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışı ile Seydikemer'de vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlamıştı.
Fethiye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde olduğu gibi son teknolojik cihaz ve aletlerle donatılan poliklinikte Periapikal röntgen cihazı mevcut olup; muayene, diş çekimi, dolgu, kanal tedavisi ve diş protez hizmetleri verilmekte olduğu belirtildi.
(MB-Y)

14.04.2017 18:32:39 TSI
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