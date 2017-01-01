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Kanadalı madencilerden Başkan Şimşek'e ziyaret



(Fotoğraflı)



Rukiye Yılmaz

YOZGAT (İHA) - Kanada ve ABD'den gelen maden firması yöneticileri, Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Sorgun'daki uranyum madeniyle ilgilenen Kanada firmasının yönetim kurulu başkanı Craig Parry ve Başkan Yardımcısı Steve Blower ile ABD'li URI firması yöneticisi Matt Hartmann ve projenin sahibi olan Türk firması ADUR Madencilik'in Genel Müdürü Cevat Er'in yer aldığı heyet Sorgun'daki maden projesiyle yakından ilgilendiklerini ve halkın bu projeye nasıl baktığını öğrenmek istediklerini dile getirdi.

Uranyum madeninin Sorgun için büyük bir şans olduğunu belirten Başkan Şimşek, Sorgun'a bağlı köylerle birlikte 80 bin nüfuslu büyük bir ilçe olduğunu ve en önemli sorunlarından birinin işsizlik olduğunu, bu projenin istihdama katkı sağlayacağını ifade etti.

Şimşek, projenin yürütülmesi sırasında belediye olarak yardım ve desteklerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

(RY-UY-Y-)



14.04.2017 18:33:35 TSI

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