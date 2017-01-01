15 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Öğrenciler, Körfez Belediyesi Atık Getirme Merkezini ziyaret etti

15 Nisan 2017 Cumartesi, 09:17
Öğrenciler, Körfez Belediyesi Atık Getirme Merkezini ziyaret etti
Öğrenciler, Körfez Belediyesi Atık Getirme Merkezini ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Kaan Kızıl
KOCAELİ (İHA) - Yeniyalı Fahri Korutürk İlkokulu öğrencileri, Körfez Belediyesi Atık Getirme Merkezi'ni ziyaret etti ve yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.
Körfez Belediyesi Atık Getirme Merkezi, minik öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. Merkezin son konukları Yeniyalı Fahri Korutürk İlkokulu öğrencileri oldu. Atık Getirme Merkezi'nde çevreye yönelik verilen eğimler, öğrenciler arası iletişimin gelişmesini sağlıyor. Bu sayede ayrıca miniklerde 'çevre' bilinci de oluşturulması amaçlanıyor. Ziyaret sırasında Körfez Belediyesi Atık Getirme Merkezi'nin yetkilileri tarafından öğrencilere, atık pillerin, atık yağların ve ambalaj atıklarının evsel atıklardan ayrı toplanmadığı takdirde yaratacağı olumsuzluklar aktarıldı.
Minik çevreciler, doğaya bırakılan maddeleri büyük bir merakla incelediler.
(KK-İÇ)

15.04.2017 09:25:42 TSI
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