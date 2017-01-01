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Manavgat Belediyesi THM Topluluğu Korosundan konser

15 Nisan 2017 Cumartesi, 09:48
Manavgat Belediyesi THM Topluluğu Korosundan konser
Manavgat Belediyesi THM Topluluğu Korosundan konser

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Manavgat Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu(THM), Atatürk Kültür Merkezi'nde verdiği konserle türkü ziyafeti çekti. Şef Onur Gök yönetimindeki 60 kişilik THM Korosu'nun "Türküler Sevdamız 2" konserini izlemeye Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve koro elemanlarının yakınları, müzikseverler ve Manavgat halkı katıldı.
Salonun dolduğu konser 2 saat boyunca devam ederken, dinleyiciler keyifli anlar yaşadı. Türkiye'nin dört bir yanından 15 eserin seslendirildiği konserde Türkiye'nin 7 bölgesi ile Rumeli ve Azerbaycan türküleri de koro ve solo olarak seslendirildi. Koristlerin büyük heyecanla seslendirdiği türkülere kimi zaman konseri izlemeye gelen vatandaşlar da eşlik etti.
"Başkan Sözen'den, şef Onur Gök'e teşekkür plaketi"
Koronun konserini sonuna kadar izleyen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, şef Onur Gök'e teşekkür buketi ve plaketi takdim etti. Başkan Sözen, "Türkiye'mizin dört bir köşesinden çok güzel esintileri bizlere sunan koro sanatçılarımıza ve onları bugüne hazırlayan hocalarına teşekkür ediyorum. Koroyu dinlerken bu ülkede yaşamakla ne kadar şanslı olduğumuzu bir kez daha hatırladık. Bu ülke gerçekten sazıyla, sanatçısıyla, sizler gibi sanata sahip çıkan insanlar oldukça hep bu güzelliklerle yaşayacağız. Çok seslilik, demokrasiyi getirir. Manavgat'ta kardeşlik havası var. Tıpkı bu koro gibi çok seslilikle kardeşçe yaşadığımız insanlarımız Manavgat'ımıza güzellik katıyor. Bizler buradaki sinerjinin bütün Türkiye'ye örnek olmasını istiyoruz" dedi.
"Ülke çok hassas süreçlerden geçiyor"
Ülkenin çok hassas süreçlerden geçtiğini söyleyen Başkan Şükrü Sözen, "Bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine ancak bu toplum taşıyacaktır. Sanat ve sanatçı medeniyetin göstergesidir. Ama bir süredir 250 sanatçımız gelecek için kaygıları olduğunu dile getiriyor televizyonlarda. Sizlerden kardeşiniz olarak istirhamım, mutlaka koşullar ne olursa olsun referandumda sandığa giderek oyunuzu kullanmanız. Bu ülkenin bizlere ne koşullarda bırakıldığını düşünün. Bizlere 90 yıldır bu güzellikleri ve Cumhuriyeti emanete eden insanları unutmamanızı dilerim" diye konuştu.
Gecede konuşan Şef Onur Gök, Türk Halk Müziği Topluluğu korosunun çalışmalarına ve gelişimine her zaman destek ve katkı veren Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e teşekkür etti. Son olarak koro İzmir Marşı'nı seslendirirken, vatandaşlar da ellerinde bayraklarla koroya eşlik etti.
(AA-

15.04.2017 09:56:01 TSI
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