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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Demirkol Bahçelievler esnafıyla bir araya geldi

15 Nisan 2017 Cumartesi, 10:41
Demirkol Bahçelievler esnafıyla bir araya geldi
Demirkol Bahçelievler esnafıyla bir araya geldi

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Bahçelievler bölgesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, belediye olarak yaptıkları hizmetleri anlattı.
Başkan Demirkol, beraberinde AK Parti Haliliye ilçe başkanı ile Bahçelievler bölgesini ziyaret etti. Bölgedeki esnafın işyerlerini ziyaret eden Demirkol, yaptıkları hizmetlerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Esnaftan gelen istek ve şikayetlerin notunu alan Demirkol, iletilerin çözümü için ilgili müdürlüklere talimat verdi. Yapılan hizmetlerden dolayı esnafın teşekkürünü alan Başkan Demirkol, bölgedeki vatandaşlarla da görüştü. Demirkol, Haliliye Belediyesi olarak vatandaş endeksli çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Başkan Demirkol'un görüş alışverişinde bulunduğu esnaf ve vatandaşlar, Haliliye Belediyesinin yapmış olduğu hizmetlerden memnun olduklarını dile getirdi.
Başkan Demirkol, Mimar Sinan ve Şair Şevket Mahallelerinde esnaf ve vatandaşlarla görüştükten sonra bölgeden ayrıldı.
(BB-OE-Y)

15.04.2017 10:48:49 TSI
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