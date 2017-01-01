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Lapseki içme suyunda arsenik yok

15 Nisan 2017 Cumartesi, 11:11
Lapseki içme suyunda arsenik yok
Lapseki içme suyunda arsenik yok

(Fotoğraflı)

Orhan Aktuğ
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesi ve Çardak beldelerine içme ve kullanma suyu sağlayan Bayramdere barajında 0,015 seviyesinde arsenik çıkması üzerine Lapseki Belediye başkanı Eyüp Yılmaz açıklama yaptı.
Yılmaz, "Geçtiğimiz günlerde Çanakkale İl Koordinasyon Kurulu 1. Dönem toplantısında İller Bankası Bursa Bölge Müdürü Ali Ekrem Ayti, Bayramdere Barajındaki suda arsenik buluntusuna rastlandığını belirtmiş ve 'Lapseki Çardak hattında arıtma tesisi yapıyoruz. Lapseki Bayramdere Barajı'nda arsenik çıktı. Arıtma ile içme suyu kalitesini kritik seviyesinin altına indiriyoruz. Ama o barajdan su alıp da arıtmasız şekilde kullanan vatandaşlar varsa dikkat edilmesi gerekiyor' diye açıklamada bulunmuştur. Biz Lapseki Belediyesi olarak düzenli bir şekilde içme suyumuzdan numuneler alıp analiz ettiriyoruz. Bayramdere barajından gelen suyumuz arıtıldıktan sonra halkımızın kullanımına sunulmaktadır. Yaptığımız ölçümlerde dünya değerleri olan litrede 0,010 değerinin çok altında 0,0075 olarak değerler çıkmaktadır. Bu da insan sağlığı için herhangi bir tehlike oluşturmamaktadır. Yani sularımız rahatlıkla içilebilir durumdadır. Lapseki Belediyesi olarak her üç günde bir numune alarak ölçümlerimizi yapıyoruz. Şimdiye kadar hiçbir ölçümde 0,0075 derecenin üzerinde bir değer çıkmadı, halkımızın içi rahat olsun. Benim de içme suyu olarak kullandığım Lapseki arıtma suyunu halkımız gönül rahatlığıyla kullanabilirler, sıkıntı yok" dedi.
(GD)

15.04.2017 11:18:34 TSI
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