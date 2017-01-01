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Kamyonet şarampole yuvarlandı

15 Nisan 2017 Cumartesi, 11:22
Kamyonet şarampole yuvarlandı
Kamyonet şarampole yuvarlandı

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Gölbaşı Karayolunda meydana gelen kazada kamyonet içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza, Adıyaman Gölbaşı Karayolu Atmalı köyü yakınlarında meydana geldi. İbrahim Çelebi yönetimindeki 63 PS 628 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kamyonet sürücüsü araç içerisinde sıkıştı.
Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüsü sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(AHM)

15.04.2017 11:30:58 TSI
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