15 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Anaokulu öğrencilerinden Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

15 Nisan 2017 Cumartesi, 11:27
Anaokulu öğrencilerinden Emniyet Müdürlüğüne ziyaret
Anaokulu öğrencilerinden Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

(Fotoğraflı)

Ömer Keleş
KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde anasınıfı öğrencileri, Polis Haftası nedeniyle Kulu Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Polis teşkilatının kuruluşunun 172. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Sezgin Alp, sınıf öğretmeni Nesrin Akdemir, Rukiye Doğru Kaya ve anasınıfı öğrencileri Kulu Emniyet Müdürü Vekili İsmail Orhan'ı makamında ziyaret etti.
Emniyet Müdür Vekili İsmail Orhan, anasınıfı çocuklarının Polis Haftasını kutlamalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çocuklara polisin görevleri hakkında sinevizyon gösterimi ve film izleterek çikolata ikramında bulundu.
(ÖK-İP-Y)

15.04.2017 11:36:16 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Hırsızlık için kız çocuğunu kullandılar
YEREL

HIRSIZLIK İÇİN KIZ ÇOCUĞUNU KULLANDILAR

Uzay bilimlerini tercih edeceklerin önü açık
YEREL

UZAY BİLİMLERİNİ TERCİH EDECEKLERİN ÖNÜ AÇIK
Konya Buluşması
YEREL

KONYA BULUŞMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KONYA'DA
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG
&quot;Konya Buluşması&quot;
YEREL

"KONYA BULUŞMASI"
MEDAŞ referanduma yönelik tedbirlerini aldı
YEREL

MEDAŞ REFERANDUMA YÖNELİK TEDBİRLERİNİ ALDI
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
Rektör Şahin, &quot;Konyasporlu Olduğumuzu Gururla Söylüyoruz&quot;
YEREL

REKTÖR ŞAHİN, "KONYASPORLU OLDUĞUMUZU GURURLA SÖYLÜYORUZ"
SÜ'de Parkinson hastalığı anlatıldı
YEREL

SÜ'DE PARKİNSON HASTALIĞI ANLATILDI
Akademik Birlik Platformu referandumda 'evet' diyor
YEREL

AKADEMİK BİRLİK PLATFORMU REFERANDUMDA 'EVET' DİYOR
Başkan Özgüven: &quot;Biz, şehrimize hizmet eden büyük bir aileyiz&quot;
YEREL

BAŞKAN ÖZGÜVEN: "BİZ, ŞEHRİMİZE HİZMET EDEN BÜYÜK BİR AİLEYİZ"
Beyşehir Milli Eğitim'den &quot;Mem'uriyetten Mem'nuniyete&quot; isimli dergi
YEREL

BEYŞEHİR MİLLİ EĞİTİM'DEN "MEM'URİYETTEN MEM'NUNİYETE" İSİMLİ DERGİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en güzel 100 kadını
ŞİPŞAK

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL 100 KADINI

 1
  • 2 Bakın nereliymiş...
  • 3 Ortalığı karıştıran sözler
  • 4 Referandum ile ilgili her şey! Neyi, nerede, nasıl oylayacağız?