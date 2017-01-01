YEREL HABERLER / KARS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sarıkamış'ta sigara kaçakçısına 5 bin 600 lira para cezası

Sarıkamış'ta sigara kaçakçısına 5 bin 600 lira para cezası



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Sarıkamış'ta Jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinden durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, M.S. isimli yolcuya ait valizde yapılan aramada, TAPDK bandrolü bulunmayan 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen 400 paket kaçak sigara muhafaza altına alınırken, olayla ilgili şüpheli M.S. gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.S. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Öte yandan M.S.'ye ÖTV Genel Tebliği kapsamında 5 bin 600 TL idari para cezası kesilerek, Türün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'na gönderildi.

(IÇ-AT-Y)



15.04.2017 11:53:19 TSI

NNNN

