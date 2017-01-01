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Demirkol Ak Partiye katılanlara rozetlerini taktı



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ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Ak Parti Haliliye ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen istişare toplantısında Kısas Mahallesinde Ak Partiye katılanlara rozetlerini taktı.

Ak Parti Haliliye İlçe Başkanlığında düzenlenen istişare toplantısına Başkan Fevzi Demirkol, Ak Parti Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Canpolat ve teşkilat üyeleri, belediye meclis üyeleri ve Kısas Mahallesi sakinlerinden Hamza Aykut ve arkadaşları katıldı. 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Hükumet sistemi referandumuyla ilgili yapılan görüşmelerin ardından Demirkol, Ak Partiye katılım gösteren Hamza Aykut ve arkadaşlarına rozetlerini taktı. Ak Parti Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Canpolat, partiye katılımlarından dolayı Aykut ve arkadaşlarını tebrik ederek, yeni katılımlarla güçlenerek millete hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi.

Ak Partiye katılımlarından dolayı Aykut ve arkadaşlarına teşekkür eden Demirkol da, "katılımınızla daha da güçleneceğiz. Hep birlikte sonunda damlalar nasıl okyanusu oluşturuyorsa, bizde sizlerle o okyanusu oluşturacağız. Böyle bir günde katılımınız bizim için çok anlamlı. Allah sizden razı olsun. İnşallah birlikte önümüzdeki hedefimizi biz gelecek nesillere aktararak, bu hedefimiz inşallah gerçekleşecektir. Katılımınız bizce çok makbuldür. Bundan sonra hep birlikte dua alarak, dua ederek aynı yolda yürüyeceğiz" şeklinde konuştu.

(BB-SD-Y)



15.04.2017 11:55:25 TSI

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