YEREL HABERLER / TRABZON HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Ahmet Metin Genç "Kira bedelleri ödenecek"

Başkan Ahmet Metin Genç "Kira bedelleri ödenecek"



TRABZON (İHA) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bazı basın organlarında Pelitli mahallesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında konutları yıkılan hak sahiplerine 8 aydır kiralarının ödenmediğiyle ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Başkan Genç, konuyla ilgili yaptığı açkılamada, hak sahiplerinin iki yıllık kiralarının peşin olarak ödendiğini açıkladı. 2017 yılı içinde hak sahiplerine konutlarının teslim edileceğini belirten Başkan Genç, konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kentsel dönüşüm projesi kapsamında evleri yıkılan vatandaşlar, 2015 yılının ocak ayından itibaren iki yıllık kira bedellerini peşin olarak aldılar. Sadece, 2017 yılına ait kira bedellerinin gecikmesi söz konusu. TOKİ başkanıyla yaptığımız görüşme neticesinde kiralar birkaç gün içerisinde hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak. Yapılan 301 konutu da 2017 yılı içinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Ve konutları kentsel dönüşümden etkilenen bütün vatandaşlarımız kendi konutlarına taşınacak. Bu bilgilerin ışığında konuyla ilgili yapılan diğer spekülasyonlar doğru değildir."

(BK-ÖS-Y)



15.04.2017 13:10:24 TSI

NNNN

