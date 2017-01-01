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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Aydemir Şeker Fabrikası çalışanlarıyla buluştu

15 Nisan 2017 Cumartesi, 13:54
Aydemir Şeker Fabrikası çalışanlarıyla buluştu
Aydemir Şeker Fabrikası çalışanlarıyla buluştu
- Milletvekili Aydemir: Dadaşların Evet feraseti galip gelecektir

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin milli irade anayasa yaklaşımının bir gereği ve sonucu olduğunu belirterek, '16 Nisan Vesayet dönemi darbe anayasaları döneminin sonu, sivil anayasa döneminin ise başlangıcıdır. Yeni Sistem, manasını halktan alan, gücünü halktan bulan ve öngörüleri halk tarafından belirlenen Yeni Türkiye Yol haritasıdır.' dedi.
AYDEMİR'DEN ŞEKER FABRİKASI ÇALIŞANLARIYLA MEŞVERET
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Erzurum Şeker Fabrikası çalışanlarının konuğu oldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tanıtım çalışmaları kapsamında Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Aziziye AK Parti ilçe Başkanı Gürbüz Keleş ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Erzurum Şeker Fabrikasını ziyaret eden Milletvekili Aydemir, fabrika çalışanlarıyla meşverette bulundu.
KOALİSYON DÖNEMLERİNİ UNUTMAYALIM
Şeker Fabrikasındaki değerlendirmesinde, Türkiye'nin koalisyon dönemlerini hatırlatan, 2002 öncesi Türkiye vizyonunu aktaran Milletvekili Aydemir, ülkenin 2002 sonrasında tek partili hükümetle yönetimde istikrara ulaştığı, bunun ekonomik gelişme ve kalkınmayı beraberinde getirdiğini kaydederek Anayasa Değişiklik paketinin mevcut istikrar ve güven ortamını kalıcı hale getirmeyi amaçladığını bildirdi.
ÖNCE İSTİKRAR, SONRA İSTİKRAR, HEP İSTİKRAR..
Ekonominin ilkeleri gereği, iktisadi büyüme, gelişme ve kalkınmanın yönetimde istikrar ile sağlanabileceğinin altını çizen Milletvekili Aydemir, son 15 yılda ülkede gerçekleştirilen ekonomik atılım, hayata geçirilen yatırımların tek partiye dayalı hükümet yapısından, istikrardan kaynaklandığını vurgulayarak, 'Biz bu istikrarı kalıcı kılmak, ülkemizin sosyo ekonomik açıdan geleceğine yol açmak istiyoruz. Anayasa Değişikliğinin esası budur.' tanımlamasını yaptı.
KİMLERİN HAYIR DEDİĞİNE DİKKAT..!
Türkiye'nin istikrarlı gidişatını, kalıcı güven ortamına kavuşmasını engellemek isteyenlerin hayır kampanyası yürüttükleri, bu kampanyaya fikir babalığı edenlerin FETÖ, PKK gibi ihanet odaklarının olduğunun altını çizen Milletvekili Aydemir, '27 Mayıslar, 12 Martlar, 12 Eylüller, 28 Şubatlar, 15 Temmuzlarda millete kefen biçmeye çalışanlarla, yüreği vatanın bölünmez bütünlüğü, bayrağın birliği, milletin beraberliği, devletin dirliği için çarpanların, aynı tavrı sergilemesi mümkün değildir. Ezan dinmesin, Bayrak inmesin diyen, bu vatanın asli sahipleri Evet kararlarıyla, hem Türkiye için aydınlık yarınların temelini atacak, hem de bu yüce milletin her değerine hayır diyenleri ebediyen susturacaktır.' dedi.
YETER, SÖZ MİLLETİNDİR..
Değerlendirmesinde, anayasa değişikliğiyle birlikte halkın temsilde ifadesi noktasında yeni bir açılımın yaşanacağı, temsil tabanının genişletilmesiyle yasamada herkes ve herkesimin söz sahibi kılınacağına dikkat çeken Milletvekili Aydemir, 'Bu değişiklik, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, vesayet odaklarına, darbeci zihniyete karşı 'Yeter Söz Milletindir' haykırışıdır. ' ifadesini kullandı. Aydemir 16 Nisan'ın yeni bir diriliş dönemi olacağını kaydederek, '2023 yürüyüşünde karar kılanlar, Evetleriyle bu kutlu seferde yer alanlarla birlikte yürek yüreğe çıktığımız seferimiz kutlu olsun..' dedi.
(ERZ-AT-Y)

15.04.2017 14:02:13 TSI
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