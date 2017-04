YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bakan Tüfenkci Yeşilyurt Belediye personeli ile buluştu

Bakan Tüfenkci Yeşilyurt Belediye personeli ile buluştu



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Belediye personelleriyle bir araya geldi. Tüfenkci burada yaptığı konuşmada, "Bir oy diyerek ihmal etmeyelim, herkesin eşini dostunu ve akrabasını sandığa getirmesini istiyoruz. Bir evet Türkiye'nin kaderini değiştirecektir" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın ev sahipliğinde gerçekleşen sabah kahvaltısına Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Şahin ile Nurettin Yaşar, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Yeşilyurt Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, mahalle muhtarları, personeller ve aileleri katıldı.

"Yeşilyurt'a hizmet etmek bizim için şereftir"

Programın açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Yeşilyurt'un, değerli hemşehrilerimizin her daim emrindeyiz. Yeşilyurt'a hizmet etmek bizim için çok büyük bir şereftir. Bu birlik ve beraberliğimiz hem Malatya'nın hem de Yeşilyurt'un çok daha ileriye noktalara ulaşması için büyük bir fırsattır" şeklinde konuştu. AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ise 16 Nisan referandumu çalışmaları içerisinde saha çalışmalarında kendilerini yalnız bırakmayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Polat ve ekibine teşekkür etti.

Daha sonra söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, birlik ve beraberlik ortamına çok fazla ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Belediyecilik çok önemli ve kutsal bir görevdir. Bizler milletimiz için şehrimizin gelişimi için halkımızın refah ve mutluluğu için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Alt ve üst yapı hizmetleri başta olmak üzere fiziki yatırımlar, sosyal, kültürel ve sportif hizmetlerin en güzelini yapma gayretindeyiz. Takım ruhu çerçevesinde bu hizmetlerimizi halka ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz. Üç yıl gibi kısa bir dönem içerisinde ekip ruhunu yakalayan, kenetlenen, el ele verip kentimize hizmet eden Yeşilyurt Belediyesini tebrik ediyorum. Başkanımızı, Başkan Yardımcılarımızı, Birim Müdürlerimizi ve çok değerli personellerimizi kutluyorum. Daha çok çalışmamızı, halkımıza daha büyük hizmetlerde bulunmayı Rabbim hepimize nasip etsin" ifadelerini kullandı.

"Türkiye üzerinde oynanan oyunları bozacağız"

AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı'da Türkiye üzerin oynanan oyunların bozulması için herkesi oy kullanmaya davet ederek, "Türkiye'nin kaderinin oylanacağı 16 Nisan seçimlerine bir gün kaldı. Sandıklar kurulacak, tüm vatandaşlarımızın oyunu kullanmasını istiyoruz. İnşallah Türkiye üzerinde oyun kuranların tezgah kuranların bütün oyunlarını bozmak için yarın hep birlikte sandık başında olacağız" dedi.

AK Parti Milletvekili Nurettin Yaşar ise, Malatya Büyükşehir Belediyesi önderliğinde şehrin gelişimi ve büyümesi için ciddi gayretler gösteren Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyeleri başta olmak üzer diğer ilçe belediye başkanları ve personellerinin her türlü saygıyı hak ettiklerini söyledi.

"Yeşilyurt'un bütün alanlarda gelişimi bizleri sevindiriyor"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise konuşmasında 'Büyüyen Sevdamız Yeşilyurt' sloganı ile yola çıkıldığını belirterek, "Yeşilyurt'u inşallah bundan sonra da çok daha büyüteceğinize yürekten inanıyorum. Bu gayretlerinizle Yeşilyurt'u Türkiye ve Malatya'da çok farklı bir konuma getireceksiniz" ifadelerine yer verdi.

Son üç yıllık dönemde Yeşilyurt Belediyesinin tüm yerleşim alanlarında iz bırakacak hizmetlerde bulunduğunu sözlerine ekleyen Bakan Tüfenkci, " Yeşilyurt'un her meydanında, sokağında ve caddesinde sizlerin emeği ve gayreti var. Muhtarlarımız ve hemşehrilerimizle istişare halinde olup sorunların çözülme safhasında ortaya koyulan çalışma aşkınızı tebrik ediyorum. Yeşilyurt Belediyesinin her kademesinde çalışan personellerimizi kutluyorum" dedi.

"Bir evet Türkiye'nin kaderini değiştirecek"

Malatya'yı bir bütün olarak gördüklerini ifade eden Bakan Tüfenkci, "Malatya Büyükşehir Belediyemizin çatısı altında Yeşilyurt, Battalgazi ve diğer ilçe Belediyelerimizle birlikte Malatya'nın büyüyen, bölgede ve Türkiye'de çok farklı bir konuma geleceğine inanıyoruz. Türkiye'de artık vesayet odakları, sendikalar ve sermaye değil millet hakim olsun diye bu sistem değişikliğine gidiyoruz. Bir oy diyerek ihmal etmeyelim, herkesin eşini dostunu akrabasını sandığa getirmesini istiyoruz. Türkiye'nin kaderinin değişmesine, ülke tarihinin yeniden yazılacağı bu seçimlerde herkesi katkı sunmaya davet ediyoruz. Bir evet Türkiye'nin kaderini değiştirecek. Sizin bir oyunuzla Dünya'da, Avrupa'da, Ortadoğu'da ve İslam coğrafyasında farklı bir Türkiye hayal ediyoruz. İnşallah kıymetli hemşehrilerimizin bir evetiyle Türkiye bölgede ve Dünyada sözü dinlenen bir ülke konumuna gelecektir"diye konuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci konuşmasından sonra kahvaltı programına katılanlarla sohbet edip, 16 Nisan referandumunun önemi üzerine düşüncelerini paylaştı.

(CÖ-SD-Y)



15.04.2017 14:24:04 TSI

NNNN