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AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu:

- "Mesele evet-hayır değil, memleket meselesi"



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BALIKESİR (İHA) - AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınloğlu, Ülkemiz, milletimiz, bayrağımız için, en önemlisi yarınlarımız için sandığa giderek vatandaşlarımızın bu büyük oyunu bozmalarını istedi.

AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen, "Büyük Bayrak Yürüyüşü" büyük ilgi gördü.

Partililer, ilçenin en büyük Kurşunlu, Menderes ve Azerbaycan ile Yılmaz Akpınar Bulvarı'da sel olup aktı.

Yürüyüşe AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınloğlu'nun yanısıra AK Parti İlçe Başkanı Metin Örkçü, Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Uslu, Havran İlçe Başkanı Erdal Önder, Burhaniye İlçe Başkanı Onur Bedir, Gömeç İlçe Başkanı Cafer Yılmaz, Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, eski ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, gençlik ve akdın kolları üyeleri ile partili partisiz vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş sonunda Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap eden AK Parti MKYK Üyesi ve Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, "'Gençlerimiz Güçlü Türkiye İçin 'Evet 'in ülkemizi zirvelere taşımak anlamına geldiğinin bilincinde. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi onların geleceğine yapılmış en büyük yatırımdır" dedi.

Referandumda neden evet denilmesi gerektiğini halka ifade eden Aydınlıoğlu,"Mesele evet-hayır değil, memleket meselesi. Çünkü Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Kandil, İmralı, Pensilvanya diğer bütün şer ve ihanet odakları ile Avrupa hayır diyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin işlerlik kazanmasıyla birlikte terörün kökü kazınacak. Hainler tarihten silinecek. Ekonomimiz güçlenecek. Artık 12- 13 aylık hükümetler olmayacak. Ülkemiz için, milletimiz için, bayrağımız için, en önemlisi yarınlarımız için sandığa gidelim ve ülkemizin büyük hedeflerine daha hızlı adımlarla ilerlemesinin yolunu açalım" diye konuştu.

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Metin Örkçü'de, "Sağ olsun, tüm teşkilat mensuplarımız bizimle birlikte gecesini gündüzüne katarak karış karış gezerek tüm vatandaşlarımıza ulaşmaya çalıştı. 16 Nisan'ın önemini anlattı. Üzerimizde büyük emeği olan tüm teşkilat mensuplarının hakkını helal etmesini diliyorum. AK kadroların emekleri boşa çıkmayacaktır ve ferasetli Türk milleti en doğru kararı verecektir" ifadelerini kullandı. Büyük çoşku yaşanan meydanda kalabalık ardından sessiz şekilde dağıldı.

(BT)



15.04.2017 15:07:25 TSI

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