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Emniyetten referandum güvenliği

- Giresun Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanlarında sandık güvenliği için 550 polis ve 6 Özel Harekat Ekibi görevlendirdi



Ahmet Bilge

GİRESUN (İHA) - Ülke olduğu gibi Giresun il genelinde de referandum sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için kolları sıvayan emniyet teşkilatı, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek ve gerekli tedbirleri aldı.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü seçim öncesi güvenlik önlemleri için 550 polis ve altı Özel Harekat Ekibi görevlendirdi. Giresun İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumu öncesi Giresun Emniyet Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürleri olarak gereken tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda il geneli polis sorumluluk alanında 588 sandıkta 550 personel ve 6 Özel Harekat Ekibi görevlendirilmiştir. Ayrıca il merkezi ve ilçelerimizdeki stratejik noktalara yönelik tedbirler planlanmıştır. Ana arterler ile seçmenlerin yoğun bulunduğu bölgelerde trafik düzenlemeleri yapılmıştır. Vatandaşlarımızın oy verme günü karşılaştıkları problemlerin çözümü ve anında müdahale için koordinasyon merkezi kurulmuştur. Bununla birlikte şehir elektriğini sağlayan ana trafolarda da görevlendirmeler yapılmıştır" denildi.

Öte yandan Giresun'da bin 164 sandıkta 321 bin 927 seçmen oy kullanacak. Merkez ve ilçelere göre sandık ve seçmen dağılımı ise şu şekilde:

"Merkez ilçede 280 sandıkta 96 bin 604, Görele'de 110 sandıkta 25 bin, Çanakçı'da 23 sandıkta 5 bin, Eynesil'de 39 sandıkta 10 bin, Keşap'ta 74 sandıkta 17 bin 104, Bulancak'ta 154 sandıkta 45 bin 546, Tirebolu'da 83 sandıkta 21 bin 746, Espiye'de 72 sandıkta 21 bin 872, Şebinkarahisar'da 93 sandıkta 16 bin 135, Güce'de 24 sandıkta 5 bin 917, Dereli'de 60 sandıkta 15 bin 479, Alucra'da 50 sandıkta 6 bin 618, Çamoluk'ta 37 sandıkta 5 bin 225, Doğankent'te 19 sandıkta 5 bin 12, Piraziz'de 41 sandıkta 11 bin ve Yağlıdere'de 5 sandıkta 13 bin 227 olmak üzere bin 164 sandıkta 321 bin 927 seçmen oy kullanacak."

(AB-ÖS-Y)



15.04.2017 16:02:53 TSI

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