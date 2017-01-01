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KYK'lı öğrenciler, harçlıklarıyla muhtaç ailenin evini boyadılar

15 Nisan 2017 Cumartesi, 17:09
KYK'lı öğrenciler, harçlıklarıyla muhtaç ailenin evini boyadılar
KYK'lı öğrenciler, harçlıklarıyla muhtaç ailenin evini boyadılar

(Fotoğraflı)

Ertuğrul Yüksel
ZONGULDAK (İHA) - Alaplı Kredi Yurtlar Kurumunda kalan öğrenciler, "KYK'lı Gençlerle yalnız değilsiniz" projesi kapsamında biriktirdikleri harçlıkları ihtiyaç sahibi bir ailenin evinin tadilatını yaptılar .
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Kredi ve Yurtlar kurumunda kalan öğrenciler, harçlıklarından biriktirdikleri parayla aldıkları boya, alçı ve çeşitli malzemelerle ihtiyaç sahibi yaşlı bir çiftin evini boyayıp yenilediler. Kredi Yurtlar Kurumu Alaplı Yurt Müdürlüğünde kalan 10 öğrenci "KYK'lı Gençlerle Yalnız Değilsiniz" projesi kapsamında Çengelli köyü Sinderli Mahallesi'ndeki tek katlı evde yaşayan ihtiyaç sahibi yaşlı bir çiftin evini boyamak ve tadilat yapmak için harçlıklarını biriktirdiler.
Öğrenciler, ilçe esnafının da katkılarıyla aldıkları malzemelerle evin içine yeni bir görünüm kazandırdılar. Tadilat ve boya işleri bittiğinde yaşlı çiftin mutluluğuna ortak oldular. KYK Alaplı Yurt Müdürü Erhan Yavaş, "Birinci dönem öğrencilerimizle birlikte bu ailemizi ziyaret edip, ellerini öpüp; öğrencilerimizin aldığı gıda malzemelerini kendilerine teslim etmiştik. Yurda döndükten sonra evin durumuna üzülen öğrencilerimiz, onlara katkıda bulunmak için "KYK'lı Gençlerle Yalnız Değilsiniz" isimli bir proje geliştirdiler. Bizler de öğrencilerimize rehberlik ettik. Bu kapsamda biriktirdikleri harçlıklar ve esnaftan buldukları sponsorlar ile aldıkları malzemelerle evin içinde yeni bir görünüm kazandırdılar. Böyle örnek bir projeye imza attıkları için öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.
Öğrencilerden Onur Kaymaz ise "Birinci dönem de aileyi ziyaret etmiştik.Evin durumu bizi çok etkiledi.Biz de arkadaşlarla birlikte neler yapabiliriz diye kendi aramızda konuşup yurt müdürümüzle birlikte bu projeyi gerçekleştirdik. Evin yeni hali karşısında mutlulukları tarifsizdi. Bizler de onların mutluluklarına ortak olduk. Onların ellerini öperek hayır dualarını istedik" ifadelerine yer verdi.
(EY-OA-Y)

15.04.2017 17:17:24 TSI
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