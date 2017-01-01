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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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Reşadiye'ye yeni İmam Hatip Lisesi ve yurt binası

15 Nisan 2017 Cumartesi, 17:48
Reşadiye'ye yeni İmam Hatip Lisesi ve yurt binası
Reşadiye'ye yeni İmam Hatip Lisesi ve yurt binası

(Fotoğraflı)

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesine yapılması planlanan, 16 derslikli İmam Hatip Lisesi ve 200 kişilik yurt yapım ihalesi gerçekleştirildi.
Reşadiye ilçesinde Çermik mahallesinde 41 yıllık Sultan Reşat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerine 16 derslikli modern İmam Hatip Lisesi, 66 yıllık eski İmam Hatip Lisesi yerine ise 200 kişilik yurt yapılması için i İl Özel İdaresinde yapılan ihale düzenlendi. 8 milyon 634 bin liraya ihale edilen lise ve yurt binası yapım işi için kısa sürede müteahhit firmaya yer teslimi yapılacağı binaların 500 gün içerisinde teslim edileceği kaydedildi. 3 bin metre kareye sahip olacak olan 16 derslikli okulda fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları, uygulama mescitler, görsel sanatlar atölyesi ve resim dersliği, rehberlik servisleri, okul aile birliği odaları ve kütüphane ile bodrum katında ise salon yer alacak.
(Nİ-UY-Y-)

15.04.2017 17:55:53 TSI
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