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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Başkan Musa Yılmaz oyunu kullandı

16 Nisan 2017 Pazar, 09:10
Başkan Musa Yılmaz oyunu kullandı
Başkan Musa Yılmaz oyunu kullandı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Anayasa değişikmiği halk oylaması kapsamında oyunu Dumlupınar İlkokulunda kullandı.
Yılmaz, oy verme işlemini, saat 08.00'da Dumlupınar İlkokulunda 1387 No'lu sandıkta gerçekleştirdi.
Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, seçimlerin Kütahya ve Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.
Aynı zamanda AK Parti Kütahya İl Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı da olan Yılmaz, seçimlerin yoğun bir katılımla gerçekleştirilmesinin sevindirici olduğunu dile getirdi. (EFE)

16.04.2017 09:18:23 TSI
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