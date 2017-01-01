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Van'da sağlık yatırımları

16 Nisan 2017 Pazar, 11:47
Van'da sağlık yatırımları
Van'da sağlık yatırımları

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesindeki acil sağlık hizmetleri istasyonları ve ambulans filosu büyümeye devam ediyor.
İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz; Van genelinde sağlık hizmetlerinin her kademede vatandaş memnuniyetini arttırmaya yönelik hızla devam ettiğini söyledi. İl Ambulans Servisine bağlı acil sağlık hizmetleri istasyonları ve ambulans sayılarının artırıldığını dile getiren Yanmaz, özellikle son bir sene içerisinde gerçekleştirilen kapasite büyümesi ile 2002 yılında bir olan 112 istasyon sayısının 2017 yılında il genelinde 35'e yükseltildiğini söyledi. Sağlık Bakanlığı tarafından teslim edilen 5 yeni tam donanımlı ambulansla hızla büyüyen ve gençleşen ambulans araç filosunun ve yeni açılan 112 istasyonlarının 7 gün 24 saat Van halkına hizmet verdiğini dile getiren Yanmaz, "Erçek ve Altıntepe mahallelerimizde, Edremit ilçesi merkezinde yeni 112 istasyonlarını açarak aktif hale getirdik. Çaldıran ve Erciş ilçelerimizde yeni 112 İstasyon planlamalarımız tamamlanmış olup, önümüzdeki birkaç gün içerisinde faaliyete geçecekler. 112 istasyonları ile bu sayı 35'e yükselmiş oluyor. Ayrıca bunların dışında 1 helikopter ambulans ve 2 motorize ambulans ekibi halkımıza hizmet vermektedir. Sağlık ekiplerinin olaya en kısa sürede ulaşmaları, hayati önem taşımaktadır. Olay yerine giden ekibimiz, vakayı hızlı bir şekilde değerlendirip, gerekli olan acil tıbbi müdahaleyi yaparak, güvenli bir şekilde hastaneye nakil edilmektedir" dedi.
Dr. Yanmaz, açılan yeni 112 istasyonlarıyla hastaya ulaşım ve hastaneye ulaştırma süresini daha da aşağı çekmenin gayreti içerisinde olduklarını belirterek, "Bu anlamda en büyük görev trafikteki sürücülere düşmektedir. Bazı sürücüler trafikte duyarlı davranmayarak ambulansa yol vermemektedir. Bu da olay yerine ulaşmamızı ya da hastaneye ulaşmamızı geciktirmektedir. Saniyelerin bile ambulanstaki hasta ya da yaralı için hayati önem taşıdığı bu anlarda, sürücülerimizden duyarlı olmalarını ve ambulansa yol açmalarını istiyoruz. Bir diğer konu da, 112 Çağrı Merkezinin gereksiz yere aranmasıdır. Lütfen acil durumlar dışında çağrı merkezlerini meşgul etmeyelim" diye konuştu.
(MSA-Y)

16.04.2017 11:55:59 TSI
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