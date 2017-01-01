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Çorum'da gelin-damat sandık başına giderek oy kullandı



(Fotoğraflı)



M. Muttalip Yalçın

ÇORUM (İHA) - Çorum'da nikahı referandum gününe denk gelen Sümayra Balcı ve Alp Doğan Boduç, nikah törenleri öncesi okula gelerek oyunu kullandı.

Cumhuriyet Okulunda bulunan 1358 nolu sandık iki heyecanı birlikte yaşadı. Damat Alp Doğan Boduç, eşi Sümeyra Balcı'yı sabah saatlerinde baba evinden alır almaz oy kullanmak için sandık başına götürdü. Evlilik kararını çok önceden aldıklarını dile getiren damat Alp Doğan Boduç, "Dügün törenini Türkiye'nin yeni bir geleceğinin olacağı günü seçtik özellikle. Gelecekte de bir alenin kurulmasına vesile olacak. Allah'ın izniyle de ilk adımı atmış oluyoruz. Oyumuzu kullandık. Sabah evet dedik, akşamda ikinci defa evet diyeceğiz. Allah'ın izniyle güzel bir gelecek yaşamayı diliyoruz" dedi.

Gelin Rümeysa Balcı Boduç ise vatanı ve milleti için evet demeye geldiğini belirterek, "İyi bir geleceğimiz olmasını istiyoruz. İnşallah hayırlısıyla evet diyoruz. Bugün ilk eveti söyledim. Akşam'da ikinci eveti söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.

(MMY-BÖ-SÜ-Y)



16.04.2017 12:26:48 TSI

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