16 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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(Düzeltme) Başkan Atilla oyunu kullandı

16 Nisan 2017 Pazar, 12:52
(Düzeltme) Başkan Atilla oyunu kullandı
(Düzeltme) Başkan Atilla oyunu kullandı

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla oyunu kullandı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla, merkez Bağlar ilçesindeki Süleyman Demirel Lisesinde oyunu kullandı. Okula gelen Atilla, sandık görevlilerine kolaylıklar diledikten sonra aldığı oy pusulasını karavanın arkasında mühürleyerek, sandığa attı. Atilla, "Referandum memleketimiz için mübarek olsun" dedi.
(İHA-MP-Y)

16.04.2017 13:00:47 TSI
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