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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Engelliler ve hastalar da oylarını kullandı

16 Nisan 2017 Pazar, 13:19
Engelliler ve hastalar da oylarını kullandı
Engelliler ve hastalar da oylarını kullandı
- Anayasa değişikliği referandum oy kullanma işleminin devam ettiği Muğla'da yaşlılar ve engelliler de oy kullanmak için Sağlık müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin araçları ile sandıklara taşındı.

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Muğla'da sabah saat 08.00'da başlayan Anayasa Değişikliği referandum oy kullanma işlemleri devam ederken, engelli ve hastalar da Büyükşehir ve Sağlık Müdürlüğü'nün araçları ile oy kullanacakları sandıklara taşındı.
690 bin 631 seçmenin bulunduğu Muğla'da 1984 sandıkta oy kullanma işlemleri sürüyor. 9 bin 920 sandık görevlisinin görev yaptığı Muğla'da oy kullanma işlemleri sakin bir ortamda sürüyor. Vatandaşlar sabah erken saatlerde oy kullanma işlemi için sandık başlarına gelirken, katılım oranının yüzde 85 oranında gerçekleşmesi bekleniyor.
Hastalar Ambulanslarla taşındı
Vatandaşlık görevini yerine getirmek için yaşlılar, hastalar ve engelliler de sandık başına akın etti. Muğla'nın Menteşe ilçesi Atatürk İlkokulunda oyunu kullanmak için gelen MS hastası Nuriye Ekim, sedye ile görevliler tarafından oy kullanmaya geldi. Yakınları yardımı ile oyunu kullanan 64 yaşındaki Nuriye Ekim, "İnşallah vatanımız için hayırlı olur. İnşallah hak neyse o olur" dedi.
Engelliler de oy kullandı
Menteşe TOKİ konutlarında oturan ve belden aşağısı tutmayan emekli Astsubay Ramazan Cihanyurdu, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın engelli rampası bulunan araç ile oy kullanmaya getirildi. Cihanyurdu, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Her türlü seçimde vatandaşın fikri düşüncesi geçerli veya geçersiz, bilhassa geçerli olarak vatana millete hayırlı olsun. Vatandaşlık görevimi engelli de olsa yerine getirdim" dedi.
(BT)

16.04.2017 13:26:54 TSI
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