Vezirköprü'de "Bolluk Aşı" etkinliği

Adnan Aci

SAMSUN (İHA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde geleneksel Bolluk Aşı (Rahmet ve Bereket Duası) etkinlikleri devam ediyor.

İlçenin Oymaağaç Mahallesi'nde gerçekleşen Bolluk Aşı etkinliğine yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı belirtildi. Her yıl bahar mevsiminde bol yağış ve ürünlerin bereketli olması için yapılan Bolluk Aşı duasına Belediye Başkanı İbrahim sadık Edis, AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Doğan, imamlar, muhtarlar ve çok sayıda Vezirköprülü vatandaşlar katıldı. Mahalle Camii'nde mevlit okundu, rahmet ve bereket duası yapıldıktan sonra öğle namazı kılındı. Namazdan sonra geleneksel yemeklerden mahalleli kadınları tarafından pişirilen 13 kazan keşkek ve yahni ikram edilerek yemek verildi.

Oymaağaç Mahallesi Muhtarı Vehbi Yüksel her yıl geleneksel olarak yapılan Bolluk Aşı etkinliğinin mahalle halkının dayanışma ve yardımlaşması ile gerçekleştiğini söyledi. Yüksel, "Her vatandaşımız gönlünden ne koparsa katkıda bulunuyor. Mahalle halkı bu konuları çok önemsiyor. Bu tür etkinlikler duanın yanı sıra mahalledeki birlik ve beraberliğe de olumlu katkı sağlıyor. Bu yıl ürünümüz bol olur inşallah" dedi.

Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Bolluk Aşı'nın her yıl yapılan çok güzel bir gelenek olduğunu ifade ederek, bahar aylarında hemen her gün 3-5 mahallede bu etkinliğin düzenlendiğini, bu durumdan memnun olduğunu dile getirdi.

16.04.2017 13:35:18 TSI

