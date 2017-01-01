YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Araban'da seçim heyecanı

Araban'da seçim heyecanı



(Fotoğraflı)



Ayten Işık

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde oy kullanma işlemi sürüyor.

Araban ilçesinde sabah saat 07:00'de başlayan oy kullanma işlemi sürüyor. Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, Araban ilçe merkezi ve ilçeye bağlı kırsal mahallelerindeki seçmenler sabah erken saatlerde seçim merkezlerine gelerek oylarını kullanmaya başladı.

Araban ilçesinde yaşayan 19 bin 853 seçmen, ilçe merkezi ve ilçeye bağlı kırsal mahallelerdeki seçim merkezlerine kurulan 79 sandıkta sabah saat 07.00'dan başlayan anayasa değişikliğiyle ilgili halk oylaması sandıkların kapanması ile açılmasıyla son bulacak.

Araban Kaymakamı Emin Bağlı, ilçe merkezi ve ilçeye bağlı kırsal mahallelerdeki seçim merkezlerini tek tek gezerek oy kullanma işlemlerini ve seçim merkezleri çevresindeki alınan emniyet tedbirlerini kontrol ediyor.

(AOA-Y)



16.04.2017 13:44:37 TSI

NNNN

