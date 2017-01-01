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Yaşlı Merkezi'nden Botanik Park'a gezi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi Yaşlı Merkezi müdavimleri Kurtuluş Müzesi'nin ardından Botanik Park'a gitti.

Odunpazarı Belediyesi Yaşlı Merkezi, sosyal etkinlikler kapsamında Orhangazi Mahallesi'nde bulunan Botanik Park'a gezi düzenledi. Kentin sıkışıklığından bir süre de olsa kurtulan yaşlılar, Botanik Park'ta keyif dolu bir gün geçirdi. Botanik Park'ta yeşilin ve bol oksijenin içinde yürüyüş yapan yaşlılar, sık sık hatıra fotoğrafı çektirdi. Yaşlıların Botanik Park gezisine Odunpazarı Belediyesi Yaşlı Merkezi çalışanları da eşlik etti. Yaşlılar gezileri sırasında karşılaştıkları gelin ve damatla da fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Mutlu bir gün geçirdiklerini belirten yaşlılar, kendilerine böyle bir olanak sağladığı için Odunpazarı belediye Başkanı Av. Kazım Kurt'a teşekkür etti.

(İHA-MET-Y)



16.04.2017 14:44:21 TSI

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