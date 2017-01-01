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Başkanı Polat oyunu ailesiyle birlikte kullandı



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat referandumda oyunu eşi ve çocuklarıyla birlikte Sadiye Ünsalan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kullandı.

Oy kullanma işleminin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Polat, seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, "Bugüne kadar yoğun bir propaganda süreci yaşandı. İnşallah yeni bir yönetim sistemiyle ülkemiz gelişimini daha hızlı bir şekilde sürdürecektir. 2023 hedefine doğru ilerlerken bütün vatandaşlarımız için güzel bir sonuç çıkmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

(BT-AOA-Y)



16.04.2017 14:55:58 TSI

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