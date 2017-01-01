Aydemir oyunu Karayazı'da kullandı
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ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Cenabı Hakk referandumu ülkemiz için mübarek kılsın' dedi.
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Anayasa Değişikliği Referandumu için oyunu Karayazı'nın Bayraktar Beldesinde kullandı. 'Mertliğin zirve ilçesi Karayazı'nın Bayraktar mahallesinde oyumuzu kullandık. Cenab-ı Hakk, mübarek kılsın.' diyen Milletvekili Aydemir, Oy kullanma işlemi sonrasında belde sakinlerinin konuğu oldu. Bayraktar sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği Milletvekili Aydemir, daha sonra Karayazı ilçesine geçerek oy kullanma merkezlerini ziyaret etti.
(ERZ-AT-Y)
16.04.2017 15:51:23 TSI
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