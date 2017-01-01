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Doğu ve Güneydoğu'da sandıklar açılmaya başlandı



(Fotoğraflı)



Yunus Özhanlı

ELAZIĞ (İHA) - Doğu ve Güneydoğu illerinde oy kullanımının saat 16.00 itibariyle tamamlanmasının ardından sandıklar açılarak, oylar sayılmaya başlandı.

Anayasa değişikliği referandumu için 32 ilde sabah 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi 16.00 itibariyle sona erdi. Oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından sandık başkanları tarafından oylar sayılmaya başlandı. 405 bin 353 seçmenin bulunduğu Elazığ'da bin 491, 174 bin 843 seçmenin olduğu Bingöl'de 614 sandıkta ve 60 bin 789 seçmenin bulunduğu Tunceli'de ise 470 sandıkta oy kullanıldı.

(YÖ-HİV-Y)



16.04.2017 16:39:36 TSI

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