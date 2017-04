YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Turan oyunu Lapseki'de kullandı

ÇANAKKALE (İHA) - AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, referandum için oyunu Lapseki Hüseyin Akif Terzioğlu Anadolu Lisesi'nde kullandı.

AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Halil Özer, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve partililer eşliğinde okula gelen Turan, sandık görevlilerine 'kolay gelsin' dileklerini ilettikten sonra 1024 no'lu andıkta oyunu kullandı. Turan çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün Türkiye'mizde demokrasinin bir gereği olarak oyumuzu kullandık. Ülkemiz için en iyi sonuçlar çıkmasını ümit ediyorum. Şimdiye kadar Çanakkale'mize somut hiçbir sorunun olmadığını duymak bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. İstiyoruz ki; sandık sonuçlarına kadar, sayımı alıncaya kadar hiç kimsenin endişe duyacağı bir ortam olmaksızın sonuçlarının alınacağı, demokrasimizin bir sayfasını daha açmış ardından sonuçlanmış olduğunu düşünüyoruz. Tüm sandık başkanlarımıza sandıkta görev yapan müşahitlerimize teşekkür etmek istiyorum. Kampanya boyunca büyük bir gayret sarf eden tüm teşkilatımıza, vekilimize, il başkanımıza, ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, il genel meclis üyelerimize, mahalle başkanlarımıza, köy başkanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın teşekkürü hak ettiklerini düşünüyorum. Büyük bir mesai harcadık, büyük bir gayret sarf ettik. Bugün itibariyle kampanyamız sona erdi. Artık söz de karar da millettin. Millet ne derse o olacak. Çıkan sonuca saygı göstereceğiz. Bütün sandıklarda her partinin temsilcisi olması teknolojinin çok gelişmiş olması her türlü sonucun derhal merkeze iletilmiş olması çok daha seri ve çok daha tartışmasız sonuç alacağımızın en güzel göstergesi. Ben tüm sandıklarımızı gezdim, her partinin temsilcisi var. Sıra, yoğunluk, gerginlik asla olmaksızın oylar kullanılıyor. Söz de karar da milletindir demenin tekrar bugün onurunu yaşıyoruz. Her şey gelir geçer, sel gider kum kalır. Dolayısıyla artık tartışmalar geride kalmıştır. Çıkan sonuca hep beraber saygı duyacağız. Ben Çanakkale'miz içinde ülkemiz içinde bu sonuçların hayırlı olmasını ümit ediyorum" dedi.

