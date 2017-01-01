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Rize Cezaevi'nde FETÖ ve PKK'lılar "Hayır" dedi

16 Nisan 2017 Pazar, 20:52
Rize Cezaevi'nde FETÖ ve PKK'lılar "Hayır" dedi

Ömer Faruk Zenginal
RİZE (İHA) - Anayasa Değişikliği Referandumu'nda Rize'nin Kalkandere ilçesindeki L Tipi Kapalı Cezaevi'nde hayır oyları yüzde 84'le önde çıktı.
Rize'nin Kalkandere ilçesindeki L Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 480 mahkum sandık başına gitti. 16.00 itibariyle başlayan sayımların tamamlanmasının ardından Hayır oylarının yüzde 84, Evet oylarının ise yüzde 16 çıktığı öğrenildi.
Edinilen bir diğer bilgiye göre ise cezaevinde 400 FETÖ ve PKK'dan hüküm giymiş ve yargılanan mahkum bulunurken, 80 de adli suçlardan yargılanan ve hüküm giymiş mahkum bulunduğu öğrenildi.
(ÖFZ-ÖS-Y)

16.04.2017 20:59:40 TSI
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