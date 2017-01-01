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Trabzonlular'a teşekkür ettiler

16 Nisan 2017 Pazar, 21:32
Trabzonlular'a teşekkür ettiler

TRABZON (İHA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği referandumuna katılım gösteren bütün vatandaşlara teşekkür etti.
Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumunun ardından yaptığı değerlendirmede, "Ülkemizin güçlü şekilde yönetilmesine en güçlü şekilde destek veren kadirşinas Trabzon halkına şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Değerlendirmesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin son derece yüksek katılım sağlandığı bir referandumla kabul edildiğini ifade eden Başkan Gümrükçüoğlu, "Yeni sistemimiz ülkemize, milletimize ve tüm mazlum milletlere hayırlı olsun. Halkımız anayasa değişikliğine 'evet' diyerek ülkemizin en iyi şekilde yönetileceği sisteme onay vermiştir. Demokrasiye, temel insan hak ve hürriyetlerine her zaman özel önem veren Trabzon'umuz bugünde gereğini yapmış, yüzde 66.66 ile yeni sisteme en güçlü şekilde destek olmuştur. Kadirşinas Trabzon halkına şükranlarımı sunuyorum. Halkımız kararını vermiştir. Şimdi hep birlikte, el ele, omuz omuza ülkemizi daha da kalkındırmak, daha da geliştirmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemiz en güçlü şekilde yoluna devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Başkan Genç, anayasa değişikliğinin kabul edilmesinin, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak güçlü devlet yapısının oluşturulması açısından çok önemli olduğuna dikkat çekti. Referandumda Trabzon'da 'Evet' oylarının yüzde 66,6 çıkmasından son derece memnuniyet duyduklarını dile getiren Başkan Genç, bu durumun anayasa değişikliğinin halk nezdinde ne kadar benimsendiğinin en açık göstergesi olduğunu kaydederek, "Trabzon'da iktidar, muhalefet bütün partiler son derece demokratik bir şekilde kendi kampanyalarını yürüttüler. Demokratik ilkelere riayet ederek herkes partisinin görüşünü, kendi görüşlerini hür bir şekilde ifade etti. Bu durum Türkiye'nin demokratik olgunluk seviyesinin gelmiş olduğu nokta açısından son derece sevindirici bir gelişmedir. Herkes, anayasa değişikliğiyle ilgili değerlendirmelerini, eleştirilerini ve desteklerini özgürce dile getirdi. Ve nihai kararı da halkımız verdi. 'Evet' oyu veren de 'Hayır' oyu veren de bizim vatandaşlarımızdır ve bizim için aynı değerdedir. Bundan sonra da ülkemizin daha güçlü olması için var gücümüzle birlikte hareket edeceğiz ve ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacağız. Anayasa değişikliğine şehrimizden yüzde 66,6 'Evet' oyuyla destek çıkmış olması bizleri son derece mutlu etmiştir. Biz, inanıyoruz ki; ülkemiz bu anayasa değişikliğiyle birlikte her alanda büyük bir atılım gösterecektir. Ve şüpheniz olmasın ki; Türkiye, oluşturacağı güçlü devlet yapısıyla geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyecektir"diye konuştu.
(BK-ÖS-Y)

16.04.2017 21:40:47 TSI
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