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Şanlıurfalılar referandum zaferini kutladı



(Fotoğraflı)



Bekir Basmacı - Ahmet Kaya

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da halk oylamasında yüzde 70.1'lik oranla evet diyen vatandaşlar kutlama yaptı.

Haliliye ilçesinde bulunan Rabia Meydanı çevresi ve Atatürk Bulvarında toplanan vatandaşlar ellerindeki bayraklarla referandumda resmi olmayan sonuçlarla yüksek oranda çıkan evet için sloganlar atarak kutlama yaptı. Anayasa değişikliği oylamasının ardından resmi olmayan sonuçların açıklanması ile yapılan kutlamalarda vatandaşlar araçlarıyla konvoy yapıp şehir turu attı.

Kutlamaya katılan vatandaşlar, "Reis Erdoğan" , "Cumhurbaşkanı Erdoğan" gibi sloganlar atarak zaferi kutladı.

(BB-SD-ÖZ-Y)



16.04.2017 23:15:29 TSI

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