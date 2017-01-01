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Başkale'de 16 kaçak şahıs yakalandı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 09:25
Başkale'de 16 kaçak şahıs yakalandı
Başkale'de 16 kaçak şahıs yakalandı

(Fotoğraflı)

Engin Ertürk
VAN (İHA) - Van'ın Başkale ilçesinde, yurda kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen 16 yabancı uyruklu yakalandı.
Alınan bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Kaşkol Mahallesi Sarısu mevkiinde yaya yürüyerek yurda yasa dışı yollarla giriş yapan 12 Afganistanlı ile 4 Pakistanlı olmak üzere toplam 16 kaçak şahsı yakaladı. Yakalanan kaçak şahıslar, Başkale Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından Van Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.
(MSA-Y)

17.04.2017 09:33:05 TSI
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