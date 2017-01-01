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Doğuştan yetenekli minik davulcu

- Mutlucan en büyük mutluluğu davul çalmak



(Fotoğraflı)



İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Germencik İlçesi'nde yaşayan 5. Sınıf öğrencisi Mutlucan Acar'ın mahareti görenleri şaşırtıyor. Boyu kadar davulu ile hem para kazanan hem de eğlenen Mutlucan, "En büyük mutluluğum davul çalmak. Yaz tatilimi ve hafta sonları derslerimden arta kalan zamanı davul çalarak değerlendiriyorum" dedi.

Yaşından büyük mahareti ve boyundan büyük davulu ile Germencik Mehteran takımının maskotu haline gelen Mutlucan Acar, hedefinin silah mühendisi olmak olduğunu ancak baba mesleği davulculuğu n ise en büyük hobisi olduğunu söyledi. Germencik Gazi Mustafa Kemal Atatürk Orta Okulu'nda eğitim gördüğünü ve derslerinin de iyi olduğunu belirten Mutlucan Acar, "Çocukluğumdan beri davul çalarak oynarım. Belli bir süre sonra bazıları için meslek ve iş olan davul çalma benim için oyun başladı oyun olarak devam ediyor. Mesleğimin silah sanayinde mühendislik olmasını istiyorum bu nedenle davulculuğu meslek olarak görmüyorum. Ancak davulculuk sayesinde eğitim giderlerimi de karşılayabiliyorum" dedi.

(İK)



17.04.2017 09:55:19 TSI

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